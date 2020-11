‘Geen sigarettenverkoop meer in supermarkten vanaf 2024’

Vanaf 2024 mogen supermarkten geen sigaretten meer verkopen. Een jaar eerder zal de verkoop van tabak via internet al verboden zijn. Het kabinet zal daar vrijdag een besluit over nemen, bevestigen ingewijden. Het gaat om sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten.

Alleen in tankstations, speciaalzaken en andere winkels, onder meer waar tijdschriften worden verkocht, kunnen rokers dan nog terecht. Vanaf 2030 is tabak alleen nog maar in echte speciaalzaken te koop, is het doel.

De besluiten vloeien voort uit het nationaal preventieakkoord dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) eind 2018 heeft gesloten met tientallen maatschappelijke organisaties. Daarin staan ruim tweehonderd afspraken om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Doel is vooral het roken, alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Jaarlijks sterven naar schatting 35.000 Nederlanders aan de gevolgen hiervan.

Vooral door roken of meeroken, als je rook van anderen inademt, overlijden jaarlijks veel mensen, ongeveer 20.000. Om het tabaksgebruik terug te brengen, wordt niet alleen het aantal verkooppunten teruggebracht. Ook andere maatregelen zijn of worden nog doorgevoerd, zoals de verhoging van accijns, de versobering van de verpakkingen en het rookvrij maken van schoolterreinen. In 2040 zou er een rookvrije generatie moeten zijn, is de gedachte achter het akkoord.