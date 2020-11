Opnieuw recordaantal besmettingen op Curaçao

Op Curaçao is woensdag opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 67 gevallen. Niet eerder waren er zoveel registraties van besmettingen op één dag op het eiland.

Precies een week eerder werd met 51 besmettingen het vorige record bereikt. Momenteel zijn 527 mensen op het eiland besmet. Er liggen acht mensen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. Sinds maart van dit jaar zijn twee mensen overleden die besmet waren met corona.

Als gevolg van de toename van het aantal besmettingen heeft de overheid afgelopen zondag besloten de avondklok te vervroegen, die geldt nu de komende drie weken van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Alle winkels en restaurants moeten om 20.00 uur de deuren sluiten, ook moeten mensen verplicht een mondkapje dragen als ze een winkel of begrafenis bezoeken. Thuiswerken wordt sterk gestimuleerd.

Het eiland kent sinds 14 september een avondklok en sinds augustus zijn dans- en muziekactiviteiten verboden. Verder moeten mensen al lange tijd zo veel mogelijk sociale afstand houden. Minister-president Eugene Rhuggenaath stelde afgelopen zondag niettemin dat “de situatie uit de hand aan het lopen is”. Hij doet een dringend beroep op de bevolking om zich aan de regels te houden.

De politie heeft in samenwerking met onder meer Defensie het aantal controles op straat verhoogd. Ook worden winkels en uitgaansgelegenheden gecontroleerd. Zo greep de politie in de nacht van dinsdag op woensdag in bij een feest in een op het oog dichte bar. Daar hadden meer dan vijftig mannen en vrouwen zich verzameld in een relatief kleine ruimte om de verjaardag van één van hen te vieren.