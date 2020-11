‘Patiënten komen veel zieker in het ziekenhuis door uitstel zorg’

Hoewel het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames al weken daalt, merken zorgmedewerkers in ziekenhuizen en verpleeghuizen hier nog weinig van, zegt Femke van der Palen van zorgbond NU’91.

“We zien het nog niet terug bij de zorginstellingen, de zorg heeft nog steeds te maken met een hoge werkdruk. Vooral in de Randstad is de druk nog echt heel hoog, daar krijgen ze de hoge aantallen coronapatiënten niet weggewerkt”, vertelt Van der Palen, zelf ook verpleegkundige.

Volgens haar liep iedereen in de zorg al op het laatste stukje energie. “En dat is alleen maar erger geworden. Ze weten dat als de zorg rondom Covid minder wordt, er ook nog de reguliere zorg is die weer omhoog moet gaan”, aldus de vakbondsvrouw.

Een zorgwekkende ontwikkeling is volgens haar dat er nu patiënten in ziekenhuizen binnenkomen voor reguliere zorg, die veel zieker zijn doordat de normale zorg is uitgesteld. “We zien dat bijvoorbeeld op oncologieafdelingen. Medewerkers kunnen de zorg al tijden niet leveren die ze zouden willen leveren”.

De woordvoerster van NU91 voorziet ook dat de problemen in verpleeghuizen voorlopig niet zijn opgelost. “Daar zijn de besmettingscijfers nog extreem hoog. We gaan nu de winterperiode in en mensen gaan griep krijgen. De vraag is dan: is het griep of corona? Die mensen moeten toch getest worden en in isolatie.”