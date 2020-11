Rechtbank: Nicky Verstappen overleden door misbruik en ontvoering

Nicky Verstappen is overleden door seksueel misbruik en ontvoering, uitgevoerd door Jos B. Dat oordeelt de rechtbank in Maastricht. “De rechtbank twijfelt er niet aan dat u de feiten hebt gepleegd”, aldus de rechter. Het vonnis is nog bezig.

Dat B. het doel had om de 11-jarige Nicky in 1998 te doden, acht de rechtbank niet bewezen. Daarvan wordt hij vrijgesproken.

Pathologen die het lichaam van Nicky onderzochten en zijn letsel hebben beoordeeld, concludeerden dat hoogstwaarschijnlijk sprake is geweest van penetratie. De rechtbank betrekt daarbij dat het slachtoffer op een verscholen plek lag, met zijn kleren binnenstebuiten en achterstevoren. Dat aan de binnenkant van de onderbroek DNA-materiaal is gevonden van B. duidt volgens de rechtbank op “gerichte handelingen met een seksueel motief.”

B’s verklaring dat zijn DNA op de kleding terechtkwam door het fatsoeneren van het levenloze lichaam toen hij dat vond, noemde de rechtbank niet geloofwaardig.

B. is daarnaast schuldig aan het bezit van kinderporno, aldus de rechtbank. B. heeft enkel het bezit van kinderporno toegegeven, de rest heeft hij altijd ontkend.