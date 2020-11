Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer licht

Het aantaI coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht gestegen, tot 1968. Dat zijn 35 patiënten meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het centrum rapporteerde zondag al een stijging van 31 ten opzichte van zaterdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), de vaste woordvoerder over de stand van zaken in de ziekenhuizen, vindt de lichte toename niet zorgwekkend. Hij spreekt van “een lichte trendbreuk”, maar verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende weken langzaam verder zal dalen. Kuipers wijst erop dat ook het aantal besmettingen heeft geschommeld, ziekenhuisopnames volgen dat patroon.

Van de nu opgenomen patiënten zijn er 536 zo ziek dat ze op de intensive care liggen, vier minder dan een dag eerder. Buiten de intensive cares, op de verpleegafdelingen, liggen nu 1432 coronapatiënten, 39 meer dan een dag eerder. Het aantal opgenomen mensen met Covid-19 daalde afgelopen vrijdag tot 1961. Zaterdag zakte het tot 1902, maar zondag noteerde het LCPS weer een toename tot 1933.

In de afgelopen 24 uur zijn 13 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie er 1 op de ic ligt. Ziekenhuizen in de grote steden in de Randstad hebben het nog altijd het drukst met de behandeling van coronapatiënten. Ook in Brabant, Midden-Nederland en Twente is de belasting van de zorg nog hoog. Voor versoepeling van de landelijke coronamaatregelen is het wat Kuipers betreft dan ook nog te vroeg.

Over de stand van zaken in de ontwikkeling van vaccins is de voorzitter van het LNAZ wel zeer positief. Dat inmiddels al drie farmaceutische bedrijven onafhankelijk van elkaar positieve resultaten naar buiten hebben gebracht, noemt hij “zeer hoopgevend”.

Kuipers ging ook nog in op vragen over carbidschieten tijdens de nieuwjaarsnacht, waarover veel discussie is. Kuipers denkt daar hetzelfde over als over vuurwerk in het algemeen: hij is voor een verbod om de zorg te ontzien. “Uit mijn jeugd heb ik nog ervaringen met carbidschieten, dus ik snap de lol wel. Maar dit jaar maar even niet.”