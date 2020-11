Coronacrisis stuit de opmars van snelle e-bikes niet

E-bikes die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur worden almaar populairder en daar heeft de coronacrisis geen verandering in gebracht. Nederlanders hadden begin juli bijna een kwart meer elektrische fietsen in hun bezit dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal rijden in Nederland ruim 21.000 van deze zogenoemde speedpedelecs rond, een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden. Ook in de eerste helft van de coronacrisis haalden steeds meer Nederlanders een snelle e-bike in huis. “In deze cijfers is geen effect van de coronacrisis zichtbaar”, aldus de statistici.

Speedpedelecs zijn vooral in trek bij mensen van middelbare leeftijd. Het gros van de eigenaren is tussen de 45 en 65 jaar oud. Daarmee zijn ze jonger dan de bezitters van e-bikes die trapondersteuning bieden tot een snelheid van 25 kilometer per uur.

Snelle elektrische fietsen zijn relatief gezien het populairst in Utrecht, Gelderland en Groningen. In deze regio’s staan de meeste speedpedelecs per 100.000 inwoners geregistreerd.

Eigenaars van speedpedelecs moeten zich aan dezelfde verkeersregels houden als bromfietsbezitters. Dat betekent onder andere dat ze een bromfietskenteken moeten voeren en dat ze een helm moeten dragen. Ook mogen ze niet harder rijden dan 45 kilometer per uur.