Deel gedupeerden bevingen kreeg onterecht schadevergoeding

Tientallen huiseigenaren in Groningen kregen ten onrechte een schadevergoeding voor de waardedaling van hun huis door aardbevingsschade. Door een fout van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kregen 88 mensen geld dat ze niet hadden moeten krijgen. Dat bevestigt een woordvoerder van het IMG na berichtgeving van RTV Noord.

Het gaat volgens de woordvoerder in totaal om een bedrag van 1 miljoen euro. Per geval wordt bekeken of het geld moet worden teruggevorderd. “We gaan zo snel mogelijk met de mensen in gesprek.”

Deze mensen hadden een aanvraag ingediend voor de schadevergoeding, maar hadden daar uiteindelijk geen recht op. Dat ze het geld toch kregen, komt doordat het IMG niet de juiste gegevens had verzameld, zegt de woordvoerder van het IMG. “De procedure is zo opgezet dat de mensen een aanvraag kunnen doen en dat wij dan alle gegevens bij elkaar zoeken, zodat de aanvrager nauwelijks iets moet doen.”

De mensen die het geld ten onrechte kregen, worden in veel gevallen al gecompenseerd doordat ze een nieuw huis krijgen. “We gaan nu kijken hoe we dit kunnen oplossen. Het gaat bij iedere aanvraag maatwerk worden”, aldus de IMG-woordvoerder.

De fout werd vorige maand ontdekt en sinds 1 november zit er een extra vraag bij de aanvraag, waardoor direct duidelijk wordt of mensen al op een andere manier worden gecompenseerd voor de woningschade.