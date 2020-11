Thuiswerken maakt einde aan files

Het fileprobleem in Nederland lijkt grotendeels verdwenen doordat mensen als gevolg van het coronavirus veel vaker thuiswerken. Dat concluderen verkeersexperts in het AD. “En niet alleen hele dagen, ook al enkele uren op een dag”, zegt Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU. “Als we dat eerste overleg via Zoom of Teams doen, kun je daarna filevrij van Amsterdam naar Rotterdam rijden.”

De afgelopen jaren groeide het aantal opstoppingen op de Nederlandse wegen fors. Maar sinds de eerste lockdown zijn ze nagenoeg verdwenen. Het ministerie Infrastructuur & Waterstaat concludeert in de nieuwste analyses dat files alleen nog door wegwerkzaamheden en ongelukken worden veroorzaakt.

“De pandemie toont aan wat computermodellen al langer voorspellen, maar wat wetenschappelijk nooit kon worden onderbouwd: dat files bij minder verkeer exponentieel afnemen”, vertelt Ruud Hornman, lector smart mobility aan de Hogeschool Breda. Acht procent minder verkeer betekent liefst 50 procent minder files, blijkt uit de data van het ministerie.

Hoe sterk dat effect is van thuiswerken, bleek eind augustus toen het aantal auto’s op de wegen weer vrijwel even groot was als normaal. De files bleven weg. “Dat kwam doordat mensen vaker gespreid buiten de spits reizen”, vertelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. En dat komt weer doordat mensen niet meer stipt op tijd op hun werk hoeven te zijn, omdat ze al vanuit huis de werkdag kunnen beginnen.