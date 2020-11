Wiebes en Asscher gehoord over hun rol in toeslagenschandaal

Wanneer kregen voormalig staatssecretaris Eric Wiebes en oud-minister Lodewijk Asscher de eerste signalen dat het goed mis ging bij de kinderopvangtoeslag? En wat hebben zij toen gedaan? Op die vragen zal de speciale ondervragingscommissie maandag antwoord willen hebben. Ook de voorganger van Wiebes op Financiën, Frans Weekers, zal aan de tand worden gevoeld.

In de eerste week van de ondervragingscommissie, die in feite een verkorte parlementaire enquête houdt over het toeslagenschandaal, werden voornamelijk topambtenaren gehoord. Dat heeft de commissie bewust zo ingericht, omdat er al een hoop informatie naar boven is gekomen over de rol van de politieke kopstukken, die deze week worden gehoord. Vrijwel alle namen van (oud-)bewindspersonen die onder ede worden gehoord, zijn al langsgekomen.

Naast Weekers, Wiebes en Asscher worden komende week ook minister Wopke Hoekstra (Financiën) en premier Mark Rutte gehoord. Oud-staatssecretaris Menno Snel, die opstapte wegens de affaire, komt ook nog aan de beurt, net als Tamara van Ark (nu minister voor Medische Zorg), wegens haar positie als voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken.

De eerste verhoren verliepen soms moeizaam, vaak emotioneel en waren vrijwel altijd heftig. Ambtenaren spreken normaal gesproken alleen onder strenge regels met Kamerleden en werden nu verplicht de waarheid te spreken over een politiek zeer gevoelige zaak, in het openbaar.