Baudet ook geen partijvoorzitter Forum voor Democratie meer

Thierry Baudet stopt als partijvoorzitter van Forum voor Democratie. Dat laat een woordvoerder van de partij dinsdag weten namens het partijbestuur. Vicevoorzitter Lennart van der Linden neemt het voorzitterschap voorlopig over.

Maandag trad Baudet ook terug als lijsttrekker voor FVD. Hij blijft wel in de Tweede Kamer tot aan de verkiezingen in maart, meldde hij zelf op Twitter. Dat gebeurde na overleg met FVD-kopstukken over de jongerenclub JFVD, die in opspraak raakte vanwege antisemitische en homofobe uitlatingen in appgroepen.

Het partijbestuur laat in een verklaring weten de terugtrekking van Baudet “zeer te betreuren. Het tekent hoezeer Baudet zich deze aantijgingen persoonlijk heeft aangetrokken”. Volgens de woordvoerder heeft Baudet zijn besluit genomen nadat Freek Jansen eerder die dag had gemeld af te zien van zijn plek op de kandidatenlijst. Hij stond op zeven. Het partijbestuur heeft dat geaccepteerd.

Daarnaast neemt het partijbestuur “tot nader order” afstand van de jongerenvereniging. Het onderzoek naar de perikelen met de JFVD gaat door.

“De gebeurtenissen rondom JFVD, waarbij uitingen van antisemitisme, nazisme en andere verwerpelijke ideologieĆ«n zijn geconstateerd, zijn onacceptabel en onwenselijk. Wij nemen daar ondubbelzinnig afstand van. Enerzijds is dat niet iets waar we duizenden goedwillende en hardwerkende jongeren op willen afrekenen. Anderzijds hebben de gebeurtenissen een zodanig negatief effect op FVD, dat door het partijbestuur besloten is om jongerenvereniging JFVD tot nader order niet langer te erkennen als officiĆ«le neveninstelling van FVD. De jongerenvereniging staat daarmee officieel op afstand”, aldus de verklaring.

De komende tijd zal volgens de woordvoerder gewerkt worden aan “een goede en zorgvuldige transitie”. Zo wordt gezocht naar een nieuwe lijsttrekker en wordt de kandidatenlijst gewijzigd. Het partijbestuur gaat ervan uit dat het beoogde verkiezingsprogramma de komende maanden wordt gepresenteerd en de verkiezingscampagne doorgaat.