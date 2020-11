FVD zet jongerenafdeling voorlopig op afstand

Forum voor Democratie zet zijn in opspraak geraakte jongerenafdeling even op afstand, in ieder geval tot een onderzoek naar antisemitische en homofobe uitingen van leden op sociale media is afgerond. Dat heeft vicevoorzitter Lennart van der Linden gezegd na afloop van crisisberaad in een hotel in Tiel.

“Wij hebben besloten voorlopig als FVD een knip te zetten en gedurende het onderzoek dat vandaag is gestart, afstand te nemen van de JFVD”, zegt Van der Linden. Volgens hem heeft de partij “in deze situatie ontzettend veel te lijden van JFVD”.

Thierry Baudet, de fractievoorzitter van FVD in de Tweede Kamer, trok zich wegens alle commotie eerder op de dag terug als lijsttrekker en politiek leider. De in Tiel aanwezig leden staan volgens Van der Linden eensgezind achter die keuze. Baudet wil wel als lijstduwer de partij blijven steunen.

Joost Eerdmans, de nummer vier op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, heeft gemengde gevoelens over het besluit van Baudet. Maar hij denkt wel het “de goede manier is om verder te komen”. Hij wil niet zeggen of hijzelf overweegt zich nu kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap.

JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet, komt volgens Eerdmans definitief niet op de kandidatenlijst. Van der Linden zei eerder op de avond al dat Jansen zich heeft teruggetrokken, maar daar ontstond later weer wat onduidelijkheid over toen een voorlichter van de partij dat tegensprak.