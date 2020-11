Noord-Holland steunt 100 culturele instellingen

Culturele organisaties in Noord-Holland krijgen een financieel steuntje in de rug. De provincie en gemeenten maken 11 miljoen euro vrij om honderd culturele instellingen de coronacrisis door te helpen.

Het geld gaat naar musea, (pop)podia, bibliotheken, festivals en andere culturele instellingen. De provincie heeft de keuze op voordracht van gemeenten gemaakt. Onder meer het Amsterdamse Bostheater, dat maandag nog aangaf te vrezen voor het voortbestaan, krijgt geld. Ook het Cobra Museum in Amstelveen, het Reddingmuseum in Den Helder, theater Spant! in Bussum, Westfries Museum in Hoorn en Vereniging De Zaansche Molen in Koog aan de Zaan kunnen rekenen op een financiƫle bijdrage.

“Noord-Holland heeft heel veel te bieden op het gebied van cultuur”, zegt gedeputeerde Zita Pels (cultuur). “De sector doet er alles aan om binnen de huidige mogelijkheden publiek te blijven ontvangen. Ik bewonder het geduld, de creativiteit en vooral het doorzettingsvermogen. Duidelijk is dat de nood zich uitstrekt over de volle breedte van de culturele sector en dat die nood in 2021 er nog steeds zal zijn, en misschien nog wel hoger is.”