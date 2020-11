OM meldt meer schietincidenten politie dan jaar geleden

De Rijksrecherche heeft in de eerste helft van 2020 onderzoek gedaan naar dertien schietincidenten waarbij politiemensen betrokken waren. Bij deze schietpartijen vielen drie doden en raakten tien mensen gewond, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM).

Het aantal schietincidenten waarbij politiemensen betrokken waren ligt hoger dan in de eerste helft van 2019, maar is vergelijkbaar met de jaren daarvoor. In de eerste helft van vorig jaar werd onderzoek gedaan naar in totaal zeven schietpartijen, in heel 2019 waren het er zestien. Er vielen toen vier dodelijke slachtoffers.

Het aantal incidenten tussen 2014 en 2018 varieerde tussen 23 en 34 per jaar, het aantal dodelijke slachtoffers was in die jaren nooit hoger dan vier.

Een verklaring voor het lage aantal schietpartijen waarbij politiemensen betrokken waren in 2019 heeft de Rijksrecherche niet. “Wij geven alleen de cijfers, maar kunnen niets zeggen over de afzonderlijke onderzoeken.”

Vuurwapengebruik door politiemensen waarbij iemand om het leven komt of letsel oploopt, wordt altijd onderzocht door de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die onderdeel is van het OM. Aan de hand van die bevindingen beoordeelt het OM of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.