Ook OM in hoger beroep in zaak Nicky Verstappen

Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van Nicky Verstappen. Afgelopen vrijdag werd Jos B. veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998. De rechtbank sprak hem echter vrij van doodslag, maar het OM is van mening dat het opzettelijk doden van Nicky wettig en overtuigend bewezen kan worden. Ook is het OM van oordeel dat de maatregel van tbs met dwangverpleging opgelegd moet worden.

De advocaat van B. liet al direct na de uitspraak weten in beroep te gaan. Hij had voor vrijspraak gepleit.

Het OM had 15 jaar en tbs met dwangverpleging geƫist.