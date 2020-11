Vaker drones ingezet om drugs in gevangenissen te krijgen

Bij gevangenissen worden steeds vaker drones gebruikt waarmee buitenstaanders illegale spullen over de muren willen krijgen voor de gevangenen. Het gaat veelal om drugs, maar ook om mobiele telefoons. Een aantal gevangenissen heeft daarom netten gespannen over de luchtplaatsen of heeft plannen daartoe. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie bevestigt berichtgeving hierover van de Telegraaf.

Cijfers zijn er niet, maar deze praktijken zijn volgens justitie vooral toegenomen sinds het begin van de coronacrisis dit voorjaar. Bezoekers mocht vanwege de coronamaatregelen een tijdje niet meer komen en nu moeten zij achter plexiglas plaatsnemen. Als er geen fysiek contact is, lukt het niet om smokkelwaar te geven en zoekt men naar andere mogelijkheden, aldus de woordvoerster.

In de buurt van de gevangeniscomplexen worden ook regelmatig mensen aangehouden met een drone. De inzet van drones nam de afgelopen jaren al iets toe, omdat deze apparaten toegankelijker zijn geworden. Bewakers houden de luchtplaatsen nu scherper in de gaten.

De extra beveiligde inrichting EBI in Vught had al netten over de luchtplaats en onder meer Alphen aan den Rijn heeft er inmiddels ook een. Het aanbrengen daarvan is nogal een klus, omdat het gaat om flinke stellages met daartussen netten, aldus justitie.