Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt verder

Het aantaI coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald, van 1925 tot 1839. Dat zijn 86 patiënten minder dan maandag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dinsdag meldde het LCPS ook al een afname, toen van 43 patiënten.

De laatste afname deed zich alleen voor op verpleegafdelingen. Op de intensive cares liggen juist drie Covid-19-patiënten meer dan een dag eerder. Het zijn er nu 529. Mensen die ernstig ziek zijn geworden van het virus vormen nog net de meerderheid van alle patiënten op de ic. In totaal krijgen 1044 mensen momenteel intensieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen.

De afgelopen 24 uur zijn 18 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie er 3 op de ic liggen. Ziekenhuizen in de grote steden in de Randstad hebben het nog altijd het drukst met de behandeling van coronapatiënten. Ook in Brabant, Midden-Nederland en Twente is de belasting van de zorg nog hoog.