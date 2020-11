Grote brand in landbouwschuur in Philippine

In het Zeeuwse Philippine is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote uitslaande brand ontstaan in een landbouwschuur aan de Klein Stelledijk. Het gaat om een schuur van zo’n 5400 vierkante meter waar hooi in staat, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Zeeland weten.

De eerste melding van de brand werd rond 1.50 uur gedaan. Op het terrein waar de brand woedt, staan nog een andere schuur en een woning, maar die zijn vooralsnog buiten gevaar, aldus de veiligheidsregio. De brandweer zet vier blusvoertuigen en een hoogwerker in om het vuur te bestrijden. Een watertransport is opgezet om voor voldoende bluswater te zorgen.