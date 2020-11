Na tien jaar weer bezoek Nederlandse minister aan Suriname

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is in Paramaribo aangekomen om daar woensdag de viering van 45 jaar Surinaamse onafhankelijkheid bij te wonen. Blok kwam vanuit het Caribische deel van het koninkrijk waar hij maandag en dinsdag op bezoek was.

De komst van Blok naar Suriname wordt door velen gezien als een historisch bezoek. Het is meer dan tien jaar geleden dat een Nederlandse minister Suriname aandeed. Door de bekoelde verhoudingen tussen beide landen stonden de diplomatieke betrekkingen lange tijd op een laag pitje.

De slechte relatie ontstond tijdens het tienjarig presidentschap van Desi Bouterse. De ex-president is in Nederland veroordeeld is voor betrokkenheid bij drugstransport. Nu president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk de leiding van het land hebben overgenomen, was er geen belemmering meer voor het hoge bezoek uit Nederland.

Nog niet iedereen in Suriname is blij met de komst van Blok. Zijn uitspraak uit 2018 dat Suriname een ‘failed state’ zou zijn, is nog niet vergeten. Maandag hield een groep van ongeveer twintig mensen in verband hiermee een korte protestactie op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.