Snel: Toeslagen is fabriek zonder greintje menselijke maat

De “kern” van wat er mis is gegaan in het schandaal met de kinderopvangtoeslag is dat Nederland een stelsel kent “zonder een druppeltje menselijke maat”. Dat zegt oud-staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in een verhoor over zijn rol in de affaire. Toeslagen is een “enorme fabriek”, waarbij het alleen maar gaat om het afvinken van velden in formulieren.

De Belastingdienst in zijn algemeen was vaak “veel te defensief” als er kritiek kwam. Ja, de fiscus kreeg veel te verduren, maar als kritiek terecht was, moest de Belastingdienst daar beter mee omgaan. De ondervragingscommissie las bijvoorbeeld een conceptbrief voor van ambtenaren over de handelswijze van de Belastingdienst, die Snel in de uiteindelijke versie veel steviger heeft aangezet.

Collega’s bij de afdeling Toeslagen hadden volgens de voormalig bewindsman niet eens het idee dat ze elkaar konden bellen om dossiers of onderwerpen te bespreken. Zijn voorganger Weekers schetste eerder deze week in zijn verhoor een vergelijkbaar beeld. Ook hij gebruikte het woord “fabriek”, met daarin ook nog eens oude, krakkemikkige systemen.