Van Haga vierkant achter wens Baudet terug te keren als leider

Tweede Kamerlid Wybren van Haga schaart zich volledig achter Thierry Baudet na zijn mededeling dat hij toch weer lijsttrekker wil worden voor Forum voor Democratie. “Ik ben zeer verheugd dat hij toch besloten heeft om zich kandidaat te stellen. Dit is zoals het hoort in een democratische partij. Thierry is de grondlegger van deze mooie partij die cruciaal is voor Nederland en daarom heeft hij mijn onvoorwaardelijke steun!” meldt hij op Twitter.

Van Haga is op dit moment onafhankelijk Kamerlid, maar spreekt wel vaak namens FVD tijdens debatten. In het voorjaar werd hij ook lid van deze partij en hij staat op plek acht van de kandidatenlijst van Forum voor de komende verkiezingen. Hij werd in 2019 uit de VVD gezet nadat hij enkele keren in opspraak was gekomen.