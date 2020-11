‘VVD pleit voor ‘mini-Schengen’ om grip op migratie te houden’

Nederland moet werken aan een “mini-Schengenzone”, waarin samen met “andere sterken landen” bij noodsituaties door grote toestroom van migranten de buitengrenzen gesloten kunnen worden, maar de handel onderling overeind blijft. Dat stelt Kamerlid Bente Becker van regeringspartij VVD in een opiniestuk in het AD. Nederland moet “desnoods” ook in staat zijn de eigen grenzen te sluiten en grenscontroles in te stellen, vindt Becker.

Volgens Becker beleeft Nederland economisch veel voordeel aan de open grenzen, maar “betalen we de prijs via illegale migratie”. “Griekenland en ItaliĆ« worden overspoeld door bootmigranten”, aldus de politica. “Zij vragen ons om hulp. Maar veel migranten lopen door naar Nederland, terwijl twee derde geen recht heeft op asiel.”

Plannen voor een nieuw Europees asielstelsel zitten in de pijplijn, maar laten volgens Becker nog wel even op zich wachten. Tegelijkertijd staan landen onder druk “en zijn we soms zelf in gevaar”, zegt het Kamerlid, refererend aan de terreuraanslag in Nice waarbij een TunesiĆ«r eind vorige maand drie mensen doodde.

De VVD wil daarom een “nationaal crisisplan voor migratie”, schrijft Becker. Volgens haar is de kans groot dat migranten in tijden van crisis naar Nederland zullen komen “vanwege onze welvaart”. “Als er tegen die tijd geen strenger Europees asielstelsel is, moeten we zelf klaar zijn om grip te houden.”