Hoekstra: ook Snel bleef te lang defensief over toeslagen

Voormalig staatssecretaris Menno Snel van Financiën reageerde niet snel genoeg op signalen over de omvang van de toeslagenaffaire en is “te lang meegegaan in de defensieve houding van de Belastingdienst”. Dat zegt minister Wopke Hoekstra (ook Financiën) in een verhoor over het schandaal.

Hoekstra heeft zich uiteindelijk veel bemoeid met de affaire, toen Snel daarmee bezig was. Dat vond de staatssecretaris “niet altijd makkelijk”, vertelt Hoekstra. “Het liefst wil je je eigen winkel runnen, en als dat goed gaat, dan kan dat ook.” De minister laat doorschemeren dat hij niet te spreken was over de afhandeling van de toeslagenaffaire. De talenten van Snel lagen “vooral op het gebied van de fiscaliteit”.

Toen steeds meer berichten over de toeslagenaffaire via de media en via Kamerleden naar boven kwamen, “was de reactie maar mondjesmaat”. Dat ligt voor een groot deel aan de Belastingdienst, maar Snel heeft ook te lang die lijn volgehouden, meent Hoekstra.