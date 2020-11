Krols nieuwste partij is ‘vooruitstrevend conservatief’

Met een “vooruitstrevend conservatieve” partij wil Henk Krol, voormalig partijleider van onder meer 50PLUS, na de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar in de Tweede Kamer blijven. Hij presenteerde donderdag het partijprogramma van Lijst Henk Krol, de derde partij waar hij dit jaar deel van uitmaakt. Nu is hij nog onafhankelijk Kamerlid.

Zijn partij wil zich onder meer inzetten voor ondernemers, de bio-industrie aan banden leggen, “de zeggenschap” vanuit Brussel terugbrengen bij nationale parlementen en het bindend referendum invoeren. Voor Krol staat “de economie op één”, volgens partijvoorzitter Pieter Bogaardt is veiligheid het belangrijkste punt. Ook “Nederlandse normen en waarden” staan centraal, er wordt bezuinigd op de Europese Unie en ontwikkelingswerk en er wordt ingezet op duurzame energie.

Het uiteenlopende programma is volgens Krol geen probleem. Hij denkt juist dat kiezers van verschillende pluimage zich daardoor in het programma kunnen vinden. Een belangrijke doelgroep van LHK is volgens hem “de thuiszitters, de mensen die het vertrouwen in Den Haag zijn verloren”.

Hoeveel zetels hij gaat halen, weet Krol nog niet. Ook is de kandidatenlijst nog niet bekend. Die komt voor de kerst.

Eerder dit jaar vertrok Krol met ruzie bij 50PLUS, waarvan hij jarenlang het gezicht was. Vervolgens richtte hij de Partij voor de Toekomst (PvdT) op. Femke Merel van Kooten, die eerder vertrok bij Partij voor de Dieren, en voormalig Forum voor Democratie-lid Henk Otten sloten zich bij hem aan.

Ook hier vertrok Krol na een conflict. Zelf zegt hij dat het programma dat hij donderdag presenteerde al voor de zomer klaar was en dat dit voor PvdT had moeten zijn. “In naam heb ik dit jaar drie partijen gehad, maar in feite zijn het er dus twee”, aldus Krol.