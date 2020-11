Martijn Lakemeier en Sallie Harmsen te zien in spin-off Penoza

Gouden Kalf-winnaars Sallie Harmsen, Martijn Lakemeier en Jonas Smulders gaan, naast acteur Raymond Thiry, de hoofdrollen spelen in Doodstil, de spin-off van hitserie Penoza. Ook acteurs Joy Verberk, Denise Aznam en Ghislaine Pierie zullen in de vierdelige miniserie te zien zijn.

Teun Kuilboer, Minne Koolen en Vincent van der Valk spelen bijrollen, maakten KRO-NCRV en producent NL Film donderdag bekend. Doodstil is vanaf zondag 27 december te zien op NPO3.

In Doodstil wil Luther, de steun en toeverlaat van de familie Van Walraven in Penoza, de misdaad de rug toekeren. Zijn plannen worden doorkruist door Puk (Harmsen), de dochter van zijn broer die eist dat Luther na 25 jaar alsnog wraak neemt op de moordenaar van haar ouders. De serie speelt zich deels af in de jaren 90 en toont de voorgeschiedenis van Luther, voordat hij in dienst van de Van Walravens kwam.

Penoza werd vorig jaar afgesloten met een bioscoopfilm waarvoor meer dan een half miljoen mensen een kaartje kochten. Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en gaat over een vrouw die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt.