‘Tandheelkunde biedt meeste zekerheid, kunstgeschiedenis minste’

Van alle universitaire opleidingen biedt tandheelkunde de meeste kans op werk én het hoogste salaris. De opleiding staat qua zekerheid op de eerste plaats in de nieuwe Keuzegids Universiteiten, gevolgd door bedrijfskunde, econometrie en informatiekunde. Kunstgeschiedenis biedt de minste zekerheid op afstuderen binnen vier jaar, een baan binnen anderhalf jaar en een vast contract. Op plaats twee van opleidingen die de minste zekerheid bieden staat archeologie.

Dat het mede door de coronacrisis onzekere tijden zijn voor veel studenten en studiekiezers, is volgens de samenstellers van de gids duidelijk. “Het afstandsonderwijs kan het studiesucces vertragen en de banenmarkt staat nu onder hoogspanning. Het bindend studieadvies en het leenstelsel maken het er niet makkelijker op.

De combinatie van onzekerheden zou ertoe kunnen leiden dat aankomende studenten “dit keer wellicht geneigd zijn meer waarde te hechten aan de mate van zekerheid die een studie biedt”, denken de makers van de keuzegids, waarin jaarlijks de universitaire bacheloropleidingen in Nederland onder de loep worden gelegd.

Tandheelkunde, de nummer 1, duurt in totaal wel minimaal zes jaar: drie jaar voor de bachelor en nog eens drie jaar voor de master.

Qua beoordelingen zijn er verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Net als in 2019 is Wageningen University & Research (WUR) volgens de Keuzegids de beste universiteit van het land. Van de “brede klassieke universiteiten” voert de Radboud Universiteit Nijmegen de lijst aan, gevolgd door de VU in Amsterdam.

De makers van de gids moesten het dit jaar overigens doen zonder nieuwe Nationale Studenten Enquête (NSE), een groot tevredenheidsonderzoek dat normaal gesproken jaarlijks onder studenten wordt gehouden. Het ging dit jaar niet door vanwege de uitzonderlijke omstandigheden na de corona-uitbraak in Nederland. Daarom zijn uitkomsten van vorig jaar meegenomen in de Keuzegids, die overigens wordt gemaakt door een redactie die onafhankelijk is van de overheid en onderwijsinstellingen.