Opnieuw record aantal coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn donderdag 119 mensen met een coronabesmetting geregistreerd. Dat is opnieuw een recordaantal. Woensdag waren het er 105 en dat was toen het hoogste aantal sinds het begin van de coronapandemie. Er zijn nu in totaal 965 mensen besmet op het eiland. Twaalf patiënten liggen in het ziekenhuis, waarvan zes op de intensive care.

Het is opmerkelijk dat van de 119 nieuwe besmettingen, 108 gevallen niet gelinkt kunnen worden aan al bekende besmettingen. Het Epidemiologische Team op het eiland zegt hier verder onderzoek naar te doen.

Curaçao leek lange tijd gevrijwaard te blijven van een groot aantal coronabesmettingen. Er zijn sinds maart drie personen aan de ziekte Covis-19 overleden. Tot begin november steeg het aantal actieve besmettingen nauwelijks boven de driehonderd.

Maar de afgelopen dagen is er sprake van een flinke stijging. Op het eiland geldt al een avondklok (van negen uur ’s avonds tot half vijf ’s ochtends) en is het dragen van mondkapjes in winkels verplicht. Ook zijn bijeenkomsten van meer dan vier personen niet toegestaan.