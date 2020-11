Utrecht bouwt vooral binnenstedelijk en rond ov-knooppunten

De komende twintig jaar wordt in de regio Utrecht vooral binnenstedelijk bijgebouwd en in de buurt van nieuwe en bestaande ov-knooppunten. Dat hebben het Rijk, de provincie Utrecht, Utrechtse gemeenten, NS en ProRail afgesproken.

Utrecht groeit hard. Naar verwachting zijn tot 2040 in de regio 104.000 tot 125.000 nieuwe woningen nodig en locaties voor ruim 80.000 banen. De kwaliteit van de Utrechtse landschappen moet echter wel behouden blijven, hebben de partijen bedacht. Daarbij willen ze dat woningen, werklocaties en voorzieningen in 2040 dicht bij elkaar liggen en goed bereikbaar zijn.

Daarom hebben ze besloten nieuwbouw in Utrecht te concentreren rondom ov-knooppunten in een U-vormig gebied van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en Utrecht Science Park naar Overvecht. Buiten de stad wordt vooral gebouwd rondom ov-knooppunten in Breukelen, De Bilt, Bunnik, Houten, Vianen, Woerden en Zeist.