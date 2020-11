‘Bestuur FVD kan Baudet niet zomaar uit partij zetten’

Het is nog maar de vraag of het bestuur van het verscheurde Forum voor Democratie het boegbeeld Thierry Baudet uit de partij kan zetten. Dat hangt af van de vraag of Baudet al echt uit het bestuur is, zegt jurist Marjan Olfers, deskundige op het gebied van verenigingsrecht.

“De eerste vraag is: heeft Baudet zijn bestuurslidmaatschap zelf opgezegd? Dat hoor ik hem nergens meer zeggen”, vertelt Olfers, hoogleraar aan de VU. “Als hij wel zijn bestuursfunctie heeft opgezegd, dan kan het bestuur met meerderheid proberen zijn lidmaatschap op te zeggen of te royeren.”

Een bestuurslid is “door en uit de leden gekozen”, aldus Olfers. Baudet kan dus wegens zijn bestuursfunctie niet uit de partij worden gezet, zonder dat de leden zich hierover uiten. Het bestuur pleit overigens voor een “ordentelijke” ledenraadpleging.

In een interview met De Telegraaf vertellen twee overgebleven bestuursleden dat ze Baudet niet alleen hebben uitgeschreven als bestuurder, maar hem ook zijn lidmaatschap hebben ontnomen. De vraag is of dit juridisch wel mag. Baudet moet het besluit dan maar aanvechten bij de rechter, stellen bestuursleden Lennart van der Linden en Rob Rooken.

Mocht het inderdaad tot zo’n juridische procedure komen, dan zal de rechter altijd goed kijken of het bestuur het lid (in dit geval Baudet) zijn zegje heeft laten doen, vertelt Olfers. “Een rechter kijkt altijd goed naar hoor en wederhoor.”

Het is vooral belangrijk dat er snel een algemene ledenvergadering (ALV) komt, zegt Olfers. Zeker FVD, dat als partij telkens hamert op het belang van democratie en inspraak, zou daar volgens haar goed aan doen. “Je bent een democratische vereniging of niet.”

De jurist benadrukt dat ook leden dit zelf kunnen aanvragen. Een enquĂȘte onder leden kan daar bijvoorbeeld toe leiden, als 10 procent van het ledenbestand deze ondertekent. “Waar blijven die FVD-leden?” vraagt Olfers zich af.