Nog een verdachte vast om ongeregeldheden Urk

Vanwege ongeregeldheden afgelopen weekeinde in Urk zijn twaalf personen aangehouden. De meesten van hen zijn tussen de 18 en 31 jaar en komen uit Urk, meldt de gemeente in samenspraak met politie en openbaar Ministerie. Een 24-jarige man uit Urk zit nog vast, de rest is op vrije voeten gesteld.

Ook vorig weekeinde was het onrustig in Urk. Er werden brandjes gesticht op straat en veel mensen op straat keken toe. Dit weekeinde was de onrust minder en burgemeester Cees van den Bos zag ook minder kijkers op straat. “Gelukkig zijn veel mensen binnen gebleven, maar het was toch nog te druk.” Zaterdagavond liepen jongeren op straat en gooiden met zwaar vuurwerk en de aanwezige Mobiele Eenheid werd bekogeld met stenen en flessen.

Van den Bos geeft aan dat de onrust wordt veroorzaakt door een kleine groep raddraaiers. Hij betreurt het dat de ME opnieuw moest worden ingezet. “Iedereen die nog meent dat het om kattenkwaad van baldadige jongeren gaat, moet ik uit de droom helpen: het gaat om rellen en gebruik van levensgevaarlijk vuurwerk.”

De gemeente en het welzijnswerk bereiden een gesprek voor met jongeren en Van den Bos gaat zelf ook jongeren opzoeken. “Nu is het beeld dat al onze jongeren relschoppers zijn. Dat is onterecht, maar onze jongeren worden er wel op aangekeken. Ik hoor dat ook jongeren dat beu zijn.” Hij verwacht niet dat de gemeente via de gesprekken contact krijgt met ‘raddraaiers’. “Ik laat me graag verrassen, maar ben bang dat de raddraaiers niet aanschuiven. Het gaat hen echt niet om een plek waar jongeren op zaterdagavond gezellig kunnen chillen, maar om rellen.”