Utrecht wil twee nieuwe tramlijnen aanleggen. De ene lijn zou vanaf bedrijventerrein Kanaleneiland langs de snelweg A12 naar Zeist moeten lopen en de andere lijn moet een verbinding zijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein/IJsselstein. Aanleg van beide tramlijnen en een nieuw intercitystation in de wijk Lunetten gaan volgens de gemeente 2,5 miljard euro kosten.

De bouw van de zogenoemde Waterlinielijn en de Merwedelijn maakt deel uit van het mobiliteitsplan 2040, waar de gemeente mee bezig is. Onderdeel van dat plan is de aanleg van een grootstedelijk ov-netwerk, dat in Utrecht nog niet zo goed is ontwikkeld als in de andere drie grote steden, aldus verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk. “We willen een inhaalslag maken om het openbaar vervoer te laten passen bij de stad die we inmiddels zijn. Rond de ov-ring moeten wonen, werken en voorzieningen bij elkaar komen.”

Het ov-netwerk moet de spil worden in het Utrechtse vervoer. De gemeente wil dat mensen in de stad minder met de auto reizen. Ze moeten makkelijk kunnen overstappen op ander vervoer. Er komen meer en betere fietsroutes en autoverkeer wordt beperkt op plekken waar nu al te weinig ruimte is, zoals de Catharijnesingel. “Met de OV-Ring Utrecht halen we 14 procent van de ochtendspits van de snelweg. Dit is de beste investering die Nederland kan doen in gezonde mobiliteit”, meent de Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee.

De gemeente en de provincie Utrecht vragen een rijksbijdrage van 2,1 miljard euro voor de aanleg van de tramlijnen. Kennis- en zorginstellingen en bedrijven ondersteunen de aanvraag, aldus de gemeente.