Dierenorganisaties vechten besluit over olifant Buba aan

Dierenrechtenorganisaties stappen naar de rechter om het besluit van minister Carola Schouten aan te vechten dat olifant Buba bij Circus Freiwald kan blijven. Animal Rights en Bite Back dreigen ook het circus zelf voor de rechter te slepen.

De minister besloot dinsdag na aandringen van de Tweede Kamer dat de Afrikaanse olifant hier mag blijven. Dat terwijl wilde dieren in Nederland niet meer mogen optreden in een circus en ook het rondreizen met wilde dieren verboden is.

“Dit is een absoluut verbod waar de krokodillentranen van de familie Freiwald niets aan veranderen”, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights. “Dat niet-deskundige Kamerleden de Afrikaanse olifant Buba willen veroordelen tot een bestaan als levende reclamezuil van een praktisch failliet circus is niets anders dan populisme.”

Volgens de dierenorganisaties is er een geschikte opvanglocatie voor Buba in Frankrijk, die de minister eerder ook heeft overwogen. “Er is dus geen enkele reden om op 1 januari opnieuw een ontheffing te verlenen, ongeacht het gedraai van minister Schouten”, zegt Vermeulen. “Buba’s belangen worden opgeofferd aan goedkope sentimenten door een minister zonder ruggengraat.”