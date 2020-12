Stembus voor de ‘lijst der lijsten’ Top 2000 gaat open

Liefhebbers van de Top 2000 kunnen vanaf dinsdag hun stem weer uitbrengen op hun favoriete nummers om zo mee te beslissen over de uiteindelijke lijst. Tot en met volgende week maandag zijn de stembussen geopend voor wat ook wel de de ‘lijst der lijsten’ wordt genoemd. De uitzending begint dit jaar op eerste kerstdag om middernacht in plaats van kerstochtend om zo meer tijd te bieden aan albumversies van nummers. De Top 2000 eindigt ieder jaar iets voor de jaarwisseling.

In verband met het coronavirus is de Top 2000 dit jaar wat in ieder geval nevenevenementen betreft, anders dan anders. Door de strenge coronamaatregelen is het dit jaar bijvoorbeeld vrijwel zeker niet mogelijk dat luisteraars de uitzending van de Top 2000 in Beeld en Geluid in Hilversum bijwonen. Normaal gesproken trekt het cafĂ© duizenden mensen. Voor de luisteraars is een thuispakket beschikbaar, zo werd eerder duidelijk. Daarin zitten bijvoorbeeld bierviltjes, vlaggen en een enorm grote doe-het-zelfposter, waarmee de woonkamer kan worden omgetoverd tot een thuiscafĂ©. Wie heeft gestemd voor de Top 2000, maakt kans op zo’n pakket.

Vorig jaar begon de Top 2000 met het liedje Suite: Judy Blue Eyes van Crosby, Stills & Nash. Het nummer stond toen op de onderste plek in de populaire lijst. Wie de lijst dit jaar aanvoert wordt volgende week maandag om 18.00 uur duidelijk. Dan weten we of net als vorig jaar Bohemian Rhapsody van Queen (vorig jaar voor de zeventiende keer op de eerste plaats) de lijst weer aanvoert. De rest van de top 3 was vorig jaar ook niet erg verrassend: de nummer twee was Hotel California van The Eagles en Billy Joel stond met Piano Man, net als een jaar eerder, op de derde plek.

Wel kwam op nummer vier Danny Vera’s Roller Coaster binnen, de hoogste nieuwkomer ooit in de Top 2000. Avond van Boudewijn de Groot was vorig jaar de hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat, op 6. Queen was in 2019 als ‘hofleverancier’ van de Top 2000 het meest te horen. De band had 37 noteringen, twee meer dan in 2018. De afgelopen twintig jaar stonden The Beatles steevast de meeste keren in de Top 2000. Zij kwamen in de editie van 2019, 36 keer voorbij.

De Top 2000 op NPO Radio 2 is een van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland, waar jaarlijks volgens Radio 2 circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren. Het publiek stelt de lijst ieder jaar samen.