Amsterdamse horeca niet direct dicht na overtreden coronaregels

Amsterdamse horecazaken die de coronaregels overtreden bij het aanbieden van afhaalmaaltijden krijgen voortaan eerst een waarschuwing. De gemeente versoepelt de handhaving door niet direct meer over te gaan tot sluiting. Als de ondernemer na de waarschuwing opnieuw de fout in gaat, moet hij een week dicht.

Door iets minder streng op te treden wil het stadsbestuur horeca zoveel mogelijk de gelegenheid geven iets te verdienen in deze coronacrisis. Aangezien restaurants momenteel geen gasten mogen ontvangen, bieden veel zaken aan eten of drinken te bezorgen of af te halen. Dit is toegestaan, maar daarbij moeten de ondernemers wel aan regels voldoen. Zo mogen de maaltijden of drankjes niet ter plaatse of in de directe omgeving worden genuttigd.

“Het aantal besmettingen daalt al een paar weken niet, maar blijft op een te hoog niveau”, zegt burgemeester Femke Halsema. “Daarom blijven de coronaregels voor ons allemaal belangrijk. In de vele gesprekken die ik voer, hoor ik natuurlijk hoe moeilijk horeca het heeft, en hoe groot de behoefte aan gezelligheid is. Afhalen is toegestaan, maar houd je als ondernemer en ook als klant wel aan de regels.”

Voorheen volgde na het overtreden van de regels direct een sluiting van twee weken. Burgemeester Femke Halsema zei donderdag tegen de gemeenteraad dat voor zaken waarbij dit voor 1 december is opgelegd ook de nieuwe termijn van een week gaat gelden.