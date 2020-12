‘Bel niet je huisarts voor vrijstelling mondkapje’

Huisartsen krijgen veel telefoontjes van patiënten die vragen om een briefje waarop de arts bevestigt dat ze geen mondkapje hoeven te dragen. Huisartsen kunnen daar echter niet aan meewerken, zegt een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). “Er is een richtlijn die zegt dat je aan je eigen patiënten geen medische verklaringen mag meegeven. Dat zou namelijk de relatie tussen patiënt en arts onder druk kunnen zetten.”

De vele telefoontjes leiden af van de patiëntenzorg, vindt de LHV. “Het geeft een hoop onrust”, bevestigt de woordvoerster na berichtgeving door het AD.

Andere oplossingen hebben de voorkeur. Mensen die vanwege een aandoening vrijgesteld willen worden van de mondkapjesplicht, kunnen gewoon zelf een verklaring invullen en meenemen als ze de deur uitgaan. Die verklaring is te vinden op de website van zorgkenniscentrum Vilans en telt als bewijsmiddel.

Sinds 1 december geldt in alle openbare binnenruimten een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Daarmee wil de overheid de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Overtreding van de regel kan een boete van 95 euro opleveren. Sommige mensen kunnen echter geen mondkapje dragen, bijvoorbeeld omdat ze een longziekte hebben en dan niet goed kunnen ademen. Of omdat ze aan een psychische aandoening lijden en er angstig van worden. Wie zich bij een controle beroept op zo’n uitzondering, moet daar wel enig bewijs voor leveren aan een politieagent of boa.

Op de website van de Rijksoverheid staan diverse opties, waaronder “een briefje van de huisarts” en de verklaring die de voorkeur heeft van de LHV. Patiënten kunnen bijvoorbeeld ook een zogeheten faceshield dragen. Of een hulpmiddel of medicijn laten zien.