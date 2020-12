Helft bevolking durft niet te helpen door gebrek aan EHBO-kennis

Ruim de helft van de Nederlanders durft een ander niet te helpen bij een ongeval uit angst het verkeerde te doen. Dit zegt het Rode Kruis, dat een onderzoek liet uitvoeren.

Het Rode Kruis pleit daarom voor een EHBO-training in het onderwijs. Een voorstel hiertoe komt in januari in de Tweede Kamer aan de orde.

Vooral mensen zonder EHBO-kennis durven minder goed te helpen, aldus het onderzoek. Zo zou slechts 35 procent van de mensen zonder EHBO-diploma een defibrillator (AED) gebruiken. Onder mensen met een EHBO-diploma is dit ruim acht op de tien.

“Het gebrek aan EHBO-kennis is letterlijk levensgevaarlijk. We moeten en kunnen dit doorbreken. Door EHBO-training op school in te voeren krijgt iedereen het mee”, aldus algemeen directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. “Als meer mensen zouden weten wat ze moeten doen, zou er meer geholpen worden.”