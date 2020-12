Appartementen Oirsbeek ontruimd na gaslek

De hulpdiensten hebben vrijdagochtend in Oirsbeek zo’n twintig appartementen ontruimd na een gaslek. De lekkage was volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ontstaan als gevolg van graafwerkzaamheden op de Altaarstraat in het Limburgse dorp.

De straat en enkele aangrenzende wegen zijn afgesloten. Enexis is bezig met het dichten van het gaslek.

De veiligheidsregio verwacht dat de werkzaamheden van Enexis rond 14.30 uur zijn afgerond. Daarna kan iedereen naar huis terugkeren. Ook de wegen worden dan weer opengesteld.