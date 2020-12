De Nieuwe Kerk in Amsterdam opent expo over 600 jaar geschiedenis

De Nieuwe Kerk in Amsterdam opent zaterdag de deuren van de tentoonstelling ‘History & Royalty. 600 jaar geschiedenis van De Nieuwe Kerk’. De in 1408 gestichte kerk voert met tientallen historische verhalen de bezoekers terug in haar geschiedenis, die onlosmakelijk verbonden is met die van Nederland en Amsterdam.

De verhalen worden verteld aan de hand van de monumentale onderdelen van de Nieuwe Kerk. Zo komen er verhalen voorbij over de Beeldenstorm, de grote brand en de wederopbouw in de 17e eeuw en de koninklijke ceremonies, tot en met de inhuldiging van Willem-Alexander en Máxima.

Een hoogtepunt in de expositie is Panorama Nieuwe Kerk, een 4 meter hoge filminstallatie die de historie van de nationale kerk op de Dam in tien minuten in beeld brengt. Verder wordt het maquetteschilderij dat de 16e-eeuwse schilder Pieter Gerritsz van de Nieuwe Kerk maakte voor het eerst tentoongesteld. Het werk werd speciaal voor de tentoonstelling gerestaureerd.

In de kerk zijn twee stijlkamers te bekijken, die normaal niet voor publiek geopend zijn. De recent gerestaureerde Kerkmeesterskamer wordt nog steeds gebruikt om eregasten te ontvangen, onder wie de leden van de koninklijke familie. De Domineeskamer is in oude stijl teruggebracht met bruiklenen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een uitgebreide audiotour leidt bezoekers langs de glas-in-loodramen en de middeleeuwse fresco’s naar de gedenkstenen van grote schrijvers zoals Hella Haasse, P.C. Hooft en Multatuli, het koorhek en het grootste historische orgel van Nederland. Tijdens History & Royalty zullen verschillende musici, onder wie de twee vaste organisten van de kerk, wekelijks op het orgel spelen.

De tentoonstelling is te zien vanaf zaterdag tot en met zondag 11 april 2021.