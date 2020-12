Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Utrecht. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken besloten haar voor te dragen voor de benoeming. Die gaat in op 17 december.

Dijksma (49 jaar) is lid van de PvdA. Zij is nu nog wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam.