‘Sms-bom’ politie naar mogelijke getuigen aanslag Sittard

De politie heeft vrijdag een zogenoemde sms-bom verspreid naar mensen die op 12 september in de buurt waren van een schietpartij in Sittard. Zo hoopt ze mensen te vinden die getuige waren van de schietpartij.

Op de avond van 12 september werd op de Bradleystraat in Sittard een 38-jarige man beschoten, die daardoor ernstig gewond raakte. Hij zat in zijn auto toen hij vanaf een motor onder vuur werd genomen. Hij werd rond 23.15 uur op de oprit van een woning gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. De motor werd later uitgebrand teruggevonden op de Raadskuilderweg in Geleen. Ook mensen die in de buurt waren van deze weg in Geleen kregen vrijdag een sms’je van de politie met het verzoek zich te melden als ze meer weten.

Het sms’je ging naar alle mobiele telefoons die volgens de gegevens van uitgepeilde zendmasten in de buurt van de incidenten waren.

Opsporing Verzocht toonde tien dagen na de schietpartij beelden van de motor die vermoedelijk is gebruikt bij het schietincident. Na die uitzending kwamen bij de politie meerdere tips binnen. Een aantal van die tips bleek nuttig voor het onderzoek. Komende dinsdag besteedt Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de schietpartij.

Volgens Dagblad de Limburger was de neergeschoten man Roermondenaar Anthony P. (38), prominent lid en ex-lid van Limburgse motorclubs. De aanleiding voor de schietpartij is vooralsnog onduidelijk. P. zou vele contacten hebben in het Limburgse criminele milieu en opgedoken zijn in meerdere strafdossiers, aldus de krant.