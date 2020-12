In een autobedrijf aan de Kasteeldreef in de Brabantse plaats Drunen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand in een autobedrijf uitgebroken. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden.

Volgens het Brabants Dagblad woedt de brand in meerdere loodsen en komt er veel rook vrij.