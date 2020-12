Grote brand in loods in Heemskerk

In een loods op een bedrijventerrein aan de Rijksstraatweg in het Noord-Hollandse Heemskerk is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.15 uur brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komen de vlammen boven het dak uit en is de brandweer massaal uitgerukt om het vuur te blussen.

Op het bedrijventerrein staan loodsen en bedrijfswoningen. Volgens de voorlichter is er niemand geĆ«vacueerd en trekt de rook over het aanpalende duingebied richting Noordzee. “Hierdoor is er geen rookoverlast voor omwonenden.”