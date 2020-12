In de spotlight: initiatiefnemer van Jouw Meedenker Eva Ghysels

Het was een dag in maart, de coronacrisis was net aangebroken. Coach Eva Ghysels zat met haar zoontje thuis duplo te spelen. Ze zag een grote groep mensen die zich zorgen maakten, met vragen rondliepen en stress en angst klachten hadden. Dat is toch zonde, dacht ze, dat mensen daarmee rondlopen en niet makkelijk online een goed gesprek kunnen boeken. Zo ontstond het idee voor het online platform Jouw Meedenker: binnen een paar klikken een gesprek met een gecertificeerde coach die met je mee denkt.

Het moet toch eenvoudiger en makkelijker te regelen zijn om mensen die slapeloze nachten hebben en piekeren te koppelen aan een coach, aldus Eva. Ze is zelf al jaren coach voor leidinggevenden en ondernemers en weet dat je soms al met één gesprek een stuk verder komt in je leven. “Het aanbod in coaches met expertise is groot en de vraag naar ondersteuning is ook groot. Hoe komt het dat die mensen niet om hulp vragen of naar een coach of iets dergelijks gaan? Met die vraag is het eigenlijk begonnen. Als je het gewend bent om aan jezelf te werken, is de drempel om naar een coach te gaan lager. Als je dat niet gewend bent, is die drempel hoog. Vaak kennen mensen geen coach, moet je eerst een intake doen of wachten voordat je een eerste gesprek hebt.”

Bij Jouw Meedenker, dat in november na negen maanden het licht zag, hoef je niet te wachten. “Er is geen wachtlijst. Binnen 24 uur heb je een gesprek met een coach, waar en wanneer je maar wil. Daarmee probeer ik de drempel voor die doelgroep die niet zo makkelijk naar een coach gaat, te verlagen. De tijd zit inderdaad mee, want er zit veel ruis bij mensen. Het is zichtbaarder dan voorheen, want mensen zitten thuis. Ze denken meer na: wat wil ik met mijn leven, is dit het werk wat ik wil. We zitten op elkaars lip waardoor relaties onder druk staan. Maar mensen komen zeker niet alleen met corona gerelateerde vragen.”

Meteen geholpen

Een van de voordelen van Jouw Meedenker is dus dat je meteen geholpen wordt. Je hoeft niet lang rond te lopen met een onrustig gevoel of een prangende vraag. Je kiest eenvoudig je thema waar je vraag over gaat en vervolgens kies je een dag en tijdstip. Soms heb je dezelfde avond nog een gesprek. “Je krijgt dan de meedenkers die beschikbaar zijn. Na betaling krijg je een link en vindt er via video bellen het gesprek plaats. Dit duurt een uur en kan vanuit huis of werk, zeven dagen in de week tussen 09:00 en 21:00 uur. Het is heel eenvoudig, want binnen vijf klikken heb je jouw gesprek.”

Je kan vragen stellen over loopbaan ontwikkeling, werk en carrière, persoonlijke ontwikkeling, stress en burn-out, relaties en over algemene misère. Dat betekent dat je het niet precies weet, bijvoorbeeld als je je gewoon onrustig voelt. Dit heb ik een beetje met een knipoog zo bedacht. Het aanvragen van een gesprek moet niet iets heel zwaars worden, maar juist iets normaals. Wat mij betreft ligt er geen taboe op het hebben van een goed gesprek. Helaas is dat er wel en dat wil ik graag doorbreken. Ik denk dat mensen toch het idee hebben dat het eerst heel erg moet gaan voordat ze een gesprek aanvragen of dat ze het zelf wel oplossen.”

“Ik wil mensen het vertrouwen geven dat het anders kan”

Het concept is niet nieuw. In de VS bestaat het on demand boeken van een gesprek al jaren en dit loopt heel goed. Sinds de introductie van Jouw Meedenker hebben er al meerdere gesprekken plaatsgevonden en heeft Eva 25 gecertificeerde coaches voor zich werken. “Ik wil mensen het vertrouwen geven dat het anders kan. Ik geloof dat het leven veel eenvoudiger is dan wij ervan maken met onze gedachten en hang naar controle en zekerheid. Maar goed, dat is mijn ervaring. Sommige mensen zien dat nog niet, dat ze zelf veel invloed hebben. Als je dat gevoel niet hebt, ga je wellicht ook geen hulp zoeken, dan laat je het maar zo.”

Met één gesprek kan je het verschil maken, dat is de visie en ervaring van Eva. Het zit volgens haar in de eenvoud. Wat doet ze zelf in deze corona tijd om niet gestrest te raken? “Ik probeer me er niet te veel mee te identificeren. Ik stel mezelf iedere dag de vraag wat ik nodig heb om me goed te voelen. Dan doe ik de dingen die voor mij belangrijk zijn en kan ik ook het beste bijdragen. Of het nu corona tijd is of niet, die vraag stel ik me altijd. Tuurlijk, ik mis heus wel dingen, maar ik laat me niet zo beïnvloeden door de situatie die er nu is.”

We vinden het normaal naar de sportschool te gaan, dan zou het ook normaal moeten zijn om een goed gesprek te boeken, aldus Eva. “We doen zoveel on demand, waarom dan niet voor onze mentale gezondheid? Waarom zo lang wachten met hulp vragen? Ik hoop dat bedrijven zich in de toekomst gaan aansluiten. Dat werknemers als secundaire voorwaarde gesprekken mogen boeken met een professionele coach. Dat is echt mijn missie: het eenvoudig en toegankelijk maken voor het boeken van een goed gesprek. Ik vind het zonde dat het zo ingewikkeld is voor mensen en dat er veel expertise onbenut blijft.”