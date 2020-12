ME ingezet in Urk na gooien molotovcocktails en zwaar vuurwerk

Vanwege nieuwe ongeregeldheden in Urk besloot burgemeester Cees van den Bos zaterdagavond de Mobiele Eenheid in te schakelen. Er waren weer groepen jongeren op straat die volgens een gemeentewoordvoerder met “molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk” gooiden. Na een aantal charges van de ME keerde na middernacht de rust op straat terug. Een aantal jongeren werd aangehouden.

Volgens de woordvoerder was het tot redelijk laat in de avond relatief rustig op straat. “Mede door de inzet van mede-Urkers die jongeren aanspraken op straat en hen vroegen te vertrekken.” Maar aan het einde van de avond liep het toch weer uit de hand en besloot Van den Bos een noodbevel af te geven dat de weg vrijmaakte voor de inzet van de ME.

Er is een aantal jongeren gearresteerd. Hoeveel aanhoudingen zijn verricht en hoe groot de groep is die voor overlast zorgde, kon de woordvoerder niet zeggen.

Tien mensen die in de afgelopen weekeinden betrokken zouden zijn geweest bij rellen in Urk, kregen eerder voor dit en komende weekenden een gedragsaanwijzing. Ze moeten op vrijdag- en zaterdagavond thuisblijven. Het Openbaar Ministerie beslist later of deze tien worden vervolgd voor hun gedrag op straat.

In Urk geldt dit weekend een samenscholingsverbod voor meer dan vier personen. Een deel van de gemeente is aangewezen als veiligheidsrisicogebied met cameratoezicht. In zo’n gebied mag preventief gefouilleerd worden. De burgemeester besloot daartoe omdat er aanwijzingen waren dat er weer verstoringen van de openbare orde zouden zijn.

Afgelopen weekend waren ook extra maatregelen genomen in Urk, maar toen liep het toch weer uit de hand. De ME moest optreden en werd bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie arresteerde tien mensen voor geweld en gooien met zwaar vuurwerk.