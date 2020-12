40-plussers worden in campagne gewaarschuwd voor datingfraude

In een campagne van onder meer het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden 40-plussers gewaarschuwd voor datingfraude. In 2020 verloren mensen uit deze groep gemiddeld 17.000 euro als ze het slachtoffer werden van een oplichter, twee keer zoveel als een jaar eerder.

De Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland en Match Group, moederbedrijf van onder meer Tinder en Lexa, werken mee aan de campagne. Het doel is om 40-plussers bewust te maken van de signalen dat een persoon op een datingplatform een oplichter is. Zo wordt geadviseerd nooit geld over te maken en als iemand ontmoetingen in het echt blijft uitstellen, moet er ook een belletje gaan rinkelen.

De oplichters gebruiken de vertrouwensband die door alle chatgesprekken is opgebouwd. Vaak vragen ze eerst een klein bedrag voor een noodgeval, maar die bedragen lopen daarna snel op. Door het gesprek te verplaatsen van de dating app naar WhatsApp of de mail hebben de criminelen vrij spel. In de campagne wordt geadviseerd in de chatfunctie van de datingapp te blijven. Ook is het belangrijk om bekenden op de hoogte te houden; deze oplichters willen hun slachtoffers graag isoleren.

Slachtoffers van datingfraude verliezen veel geld, maar lijden ook emotionele schade. Ze verliezen vaak het vertrouwen in de medemens.