Kans op gladheid in grote delen van het land

Het kan de komende nacht glad worden op de weg. De kans daarop is volgens Weeronline het grootst in het midden, zuiden en oosten van het land.

Een landelijke strooi-actie staat nog niet op de planning, maar “als dat nodig is, gaan we zeker de weg op”, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

De komende dagen blijft het overwegend droog, maar is het wel behoorlijk koud decemberweer met maxima van 2 tot 5 graden. In de nachten is op veel plaatsen lichte vorst. Doordat de wegen veelal droog de nacht ingaan, is de kans op grootschalige gladheid wel kleiner dan komende nacht. Lokale gladheid op bruggen en viaducten blijft tot zaterdag iedere nacht nog mogelijk.