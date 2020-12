Veiligheidsberaad blikt vooruit naar kerstdagen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, blikt maandag in Utrecht vooruit naar de kerstdagen en de jaarwisseling. Die onderwerpen komen aan de orde als de burgemeesters ook worden ingelicht over de nieuwe coronaregels die het kabinet dinsdag tijdens een persconferentie gaat aankondigen. Justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het beraad aanwezig.

Eerder pleitte een aantal burgemeesters, onder wie beraadsvoorzitter Hubert Bruls, voor wat meer ruimte voor de jeugd tijdens de feestdagen. Die ruimte is er niet gekomen, maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten houdt een lijst bij van jongerenactiviteiten die binnen de huidige coronaregels al ergens zijn georganiseerd, om andere gemeenten op een idee te brengen. Veiligheidsexperts waarschuwen dat er nog veel te weinig initiatieven zijn. Zij vrezen een onrustige kerstvakantie.

Een aandachtspunt voor de burgemeesters is ook de nieuwe, tijdelijke coronawet die sinds vorige week dinsdag geldt. Ze buigen zich met name over hoe het gaat met de handhaving van bijvoorbeeld de mondkapjesplicht. Bruls, burgemeester van Nijmegen, en Grapperhaus geven na afloop van de bijeenkomst maandagavond een toelichting.