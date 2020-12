Eigenaar Poolse supermarkt Aalsmeer: geen idee wie erachter zit

De eigenaar Mohamad Mahmoed van de Poolse supermarkt in Aalsmeer die afgelopen nacht is uitgebrand, heeft geen die wie erachter de explosie en brand op zijn zaak aan de Ophelialaan. Hij niet zou weten “waarvoor hij bang zou moeten zijn. Ik heb geen vijanden, voel me niet bedreigd”, zegt hij tegen het ANP.

Hij kreeg om 03.10 uur een melding van zijn alarmsysteem, keek op de bijbehorende camera, maar alles was zwart. Hij werd gebeld door buren van de winkel en snelde vanuit zijn woonplaats naar de zaak. Ter plekke “zagen we dat alles in de fik stond”.

Hij is ongeveer 15 maanden eigenaar van de Poolse supermarkt. Hij heeft geen banden met de zaak in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant), waar afgelopen nacht ook een Poolse supermarkt werd getroffen door een brand na een explosie. Of de incidenten met elkaar te maken hebben is onduidelijk.