Gommers: mogelijk op weg naar derde golf

Het zou kunnen dat we op weg zijn naar een derde golf gezien het oplopende aantal besmettingen. Dat zei Diederik Gommers, hoofd van de intensivecareafdeling van het Erasmus MC, dinsdagavond bij het televisieprogramma Beau en in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken.

“We moeten de komende dagen afwachten, maar het zou zo maar kunnen”, zei Gommers bij Beau.

Bij Langs de Lijn en Omstreken zei Gommers dat het moeilijk is om een verklaring te geven voor het oplopende aantal besmettingen. “Zou het door Black Friday kunnen komen? Is het mobiliteit? Houden we ons niet goed aan de maatregelen? Komt het door de kou? Wisten we het maar.”