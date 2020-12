Mogelijk vóór kerst strengere coronamaatregelen

Mogelijk komen er nog vóór de kerst strengere maatregelen als de coronacijfers blijven stijgen. Dat zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie dinsdagavond over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. “We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn”, verklaarde de minister-president.

Welke strengere regels er mogelijk komen, kan Rutte nog niet zeggen. Een avondklok staat niet “bovenaan het lijstje”, maar hij wil niet “voor die keuze komen te staan”. Dat bedoelt hij niet als dreigement, maar hij kan niets uitsluiten als de trend niet ombuigt.

Eerder dacht het kabinet er nog aan deze dag versoepelingen aan te kunnen kondigen. “Maar het gaat echt niet goed”, zegt Rutte. Het aantal ic-besmettingen zit op het dubbele van wat er nodig was voor versoepelingen. Ook stijgt het aantal besmettingen.

Volgens Rutte staan we nu op “een tweesprong”: óf de cijfers gaan voor ons de goede kant op, waardoor mogelijk vanaf half januari wel het benodigde aantal ic-opnames wordt bereikt, óf de cijfers stijgen en er komen strengere maatregelen. Om het de goede kant op te buigen, kan men de kerstperiode benutten door thuis te blijven en zich aan de regels te houden. Ook volgens coronaminister Hugo de Jonge heeft men het zelf in de hand: “Het hoeft niet afhankelijk te zijn van maatregelen. In de kern is het gedrag.”