OM eist 4 jaar cel tegen politiemol die criminelen informeerde

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen een 44-jarige politieagent uit Vianen. Orm K. zou tegen betaling politie-informatie hebben gedeeld met criminelen. Ook wordt K. ervan verdacht dat hij zijn politie-uniform heeft verkocht.

De verdachte werd op 17 mei aangehouden na onderzoek van de Rijksrecherche en zit sindsdien vast. Bij het doorzoeken van zijn politielocker vonden rechercheurs geprinte vertrouwelijke stukken die geen relatie hadden met zijn eigen politiewerk. Bij de doorzoeking van zijn woning werd bovendien een pgp-telefoon aangetroffen, waarmee hij versleutelde berichten kon versturen.

K., een zoon van een omgekomen politieman, heeft bekend twee jaar lang informatie uit politiesystemen te hebben verkocht aan personen uit het criminele circuit. Zijn opdrachten kreeg hij via de pgp-telefoon. In ruil voor informatie uit strafdossiers of het natrekken van kentekens, kreeg K. honderd tot vijfhonderd euro. De politiemol zou in totaal 53.000 euro hebben verdiend.

Het OM noemt het aannemelijk dat het handelen van de agent ernstige gevolgen heeft gehad. Zo is er vermoedelijk een verband tussen gelekte adressen en een reeks beschietingen van woningen in Rotterdam. Ook kan hij onderzoeken hebben gefrustreerd door criminelen de kentekens van onopvallende politieauto’s door te geven.

“Dit soort handelingen raakt niet alleen de integriteit van één politieambtenaar, maar het heeft zijn weerslag op de integriteit van alle opsporingsdiensten. Politiemensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen, maar worden wantrouwend bij het horen over dit soort lekken. Ook burgers verliezen zo hun vertrouwen in de opsporingsdiensten”, zei de officier van justitie.

De rechtbank in Utrecht doet op 22 december uitspraak.